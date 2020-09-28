海逸豪園罕有海景樓王　劈價近兩成獲外籍客承接

美聯殷勒麟表示，紅磡海逸豪園9月暫錄約17宗成交，包括該行剛促成罕有海景樓王單位，獲租樓約10年之外籍客承接，單位為8座低層B室，實用面積1,236方呎，三房一套連多用途房間隔，望全海景。

據悉，新買家一直於區內租樓，因數月前租約完結被迫搬遷，感應自置物業，加上已取得永久性居民資格，決心自置物業，並一睇即中，即時還價至2,568萬港元入市，較放盤原叫價3,180萬元大減612萬元，減幅近兩成，呎價約20,777元。同類型單位已經約3年未曾有放盤及成交。

此外，上址原業主於2000年9月以845萬元購入，最初為自住用途，後來放租，持貨至今剛好20年，是次沽售帳面大幅獲利達1,723萬元，升值逾兩倍。

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