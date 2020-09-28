調查：三星電子第三季營業利潤料逼近歷史高位

三星電子在第三季(7-9月)預期將達成強勁營收表現。雖然記憶體價格下跌，主力的半導體事業將依然堅實。而在新冠肺炎疫情影響下，行動和家庭應用產品銷售將飆升。

據《韓聯社》旗下金融數據公司收集17家經紀公司的調查顯示，三星電子第三季營收預計為63.95萬億韓圜(約4,234億港元)，按年增長3.1%；營業利潤估計按年增長33.7%，至10.4萬億韓圜。三星曾在2018年第四季達到10.8萬億韓圜創紀錄營業利潤，今年第三季將逼近該表現。

與前一個季度比較，三星電子第三季營收增加20.7%，營業利潤增加27.6%。

分析師在過去數周紛上調三星營收展望，認為儘管記憶體價格下跌，晶片業務銷售不至於遭受大幅下跌。另外，來自華為的急單則明顯地協助三星晶片業務維持強勢。分析師預期第三季晶片業務將報出5萬億韓圜的營業利潤。

DRAM和NAND快閃記憶體預期按季分別增長3%及12%，優於原先預期，Hana金融投資分析師指出。

在行動部門上，分析師預期其第三季營業利潤將為4萬億韓圜，將遠高於第二季的1.95億韓元。三星Galaxy系列手機預期在第三季銷售800萬部，將較第二季大增50%；平板電腦將銷售100萬部，按季大增45%。

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