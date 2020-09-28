中美科技戰：專家料中國商務部將否決英偉達併購Arm

外地媒體報道，繪圖晶片大廠英偉達(Nvidia)早前宣布，將以400億美元(約3,120億港元)向日本軟銀收購其晶片設計公司Arm。就此，中國工程院院士倪光南認為，併購將對中國非常不利，料中國商務部可能否決併購方案。

他指出，目前全球有兩大主要架構：一為英特爾(Intel)；一為Arm，並指Arm原先屬英國公司，後來由日本控股，而現在美國已擁有七成控制權，且還正在啟動併購Arm。如果讓英偉達併購Arm成功了，肯定對中國非常不利，相信中國商務部可能會否決這個併購案。倪光南稱，儘管上述併購能否成功目前尚未知，但相信Arm將來也不會讓中國很舒服地採用。

此外，倪光南也提到，在發生美國制裁中芯與華為事件中，讓中國看到其晶片發展的不足，今後中國也不一定能與Arm合作。因此，他認為中國需加大投入、加大力度，做到自主可控，否則將永遠受制於人。

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