眾安銀行：加快支付業務發展　冀今年內可落實計劃

虛擬銀行眾安銀行行政總裁許洛聖表示，自3月開業至今，該行有超過18萬名用戶，高峰期間，大約每10秒便有1位香港市民成為客戶。

該行開業率先推出1厘活期優惠，他指，自推出市場，參與的用戶已連續6個月錄得雙位數增長，開業100天內，存款總額已經超過24億元。

該行已推出貸款業務，他指，經濟下行，該行批出貸款時會相當審慎，坦言現時貸款客戶的佔比相對較少，下一步則會加快支付業務的發展，冀今年內可落實計劃，往後則會進攻中小企市場。

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