歐股開市上揚　德商行覓得舵手飆5%

歐洲新冠肺炎病例持續增加及美國政治事件發展受到投資者的關注，惟歐股早市向好，其中英股報5,928點，升1.46%；德股報12,739點，升2.16%；法股報4,806點，升1.62%。

鋼鐵巨頭ArcelorMittal正在商談將其美國資產與美國最大的鐵礦石生產商Cleveland-Cliffs合併，ArcelorMittal股價飆逾7%。

德國汽車巨頭戴姆勒的首席執行官Dieter Zetsche上周末宣布放棄擔任董事長的職務，投資者現在要求一個獨立人士來領導監事會。戴姆勒股價升近4%。

德國商業銀行任命德銀的德國零售銀行業務負責人Manfred Knof為新任首席執行官。德國商業銀行升5%。

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