新盤動向：油塘蔚藍東岸待批預售 最快下月登場
2020年09月28日 15:51
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方俊（右）、羅耀榮（中）
發展商積極部署推盤，五礦地產(00230)營銷及市務總監方俊稱，旗下油塘蔚藍東岸正待批預售文件，預計最快下月推出，定價參考同區新盤。項目臨海地方將設有闊15米的海濱長廊，另物業設逾1萬方呎商業面積，集團計劃保留收租，主要作特色餐飲用途。
該公司香港總部營運總監羅耀榮表示，疫情下樓市短期或有壓力，但市場剛性需求強勁，長遠看好後市，預計地價亦將平穩發展。
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