中美科技戰：禁令發功！華為明年智能手機出貨恐縮七成

美國對華為實施新禁令的影響逐漸浮現。內地媒體報道，華為的高端晶片「麒麟9000」備貨庫存較預期少，在晶片短缺下，華為的摺芒手機Mate X2已決定推遲上市日期。消息人士指出，華為預計2021年智能手機出貨量為5,000萬部，較2020年的1.9億部大減逾七成，反映美國新禁令對華為造成的衝擊。

美國對華為新禁令在9月15日生效後，包括台積電、聯發科、美光科技、高通等供應商均停止再向華為供貨，導致華為面臨晶片短缺壓力。消息人士透露，Mate X2原本計劃在2020年底上市，但隨着新禁令生效，華為已決定推遲上市日期。

華為向台積電落單的5納米「麒麟9000」晶片約1,500萬顆，但在9月15日禁令生效前，訂單無法全數趕工完成，最後只出貨給華為880萬顆，嚴重衝擊華為的手機生產計劃。華為目前的晶片備貨量僅夠Mate 40使用，無法將相關晶片搭載在摺芒手機上。但由於華為在摺芒手機開發上投注了大量時間和人力，可能會舉行簡單的手機發表會，但因應目前備貨緊絀，不會有太大產量。

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