【全球攬炒】美國航空業10月起恐裁員3.5萬

新冠肺炎疫情持續，各國旅行禁令尚未解除，航空業仍壟罩於疫情陰影中。美國航空業近日表示，預計若新一輪刺激政策仍停滯不前，10月1日起航空業恐裁員約3.5萬人。

由於3月的紓困救濟措施將於周三(30日)到期，美國空服員工會(AFA)期望250億美元的航空業新紓困方案能在近日推出，否則業界將裁員3.5萬，還有10萬人可能被迫放無薪假。AFA會長Sara Nelson表示，此舉可能會使航空業大幅縮小，但希望能從中再次站起來。Nelson提到，10月1日將是最後期限，通常政府當局的協商都需要這樣緊急的底線。

目前四大航空公司中，美國航空已傳出將計劃裁員約2萬人，聯合航空裁減約1.6萬人，另外西南航空和達美航空冀避免在年底前大規模裁員，但暗示2021年可能不得不解僱員工。

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