【市後重點睇】紐油失守40美元　道期升逾二百點

美匯指數企94.54，離岸人民幣(CNH)見6.8314，港匯強勢報7.7501，美元兌日圓處105.38，歐元報1.1628，英鎊處1.2795。金價企1,860美元。布油回落至41.69美元，紐油失守40美元。道指期貨升238點。

-【大行報告】中芯或成美制裁目標，投行紛看淡前景。中芯H股收市跌3.87%，報17.86元。

●歐股早市向好，其中英股報5,928點，升1.46%；德股報12,739點，升2.16%；法股報4,806點，升1.62%。

●【全球救市】英倫銀行委員指關於負利率討論令人感到鼓舞。

●【全球攬炒】

-石油貿易商Vitol料第四季油價幾乎無上升空間。

-俄羅斯料今年環球原油需求跌最多一成。

●美股風險太高？策略師料將現調整，惟仍看好長期走勢。

●全球經貿戰：先圍華為再堵中芯，特朗普精準擊殺華科企...

●中美科技戰：晨星料中芯中長期股價有40%下行風險。

●新冠肺炎：美國商業物業價值恐大縮1/4。

●加國退休基金睇好新興市，擬5年內押注1/3資金。

●QDII基金平均收益率近一成，基金經理相對看好港股。

●亞洲第三季併購協議逾3萬億元，破紀錄。

●中國企業500強出爐，中石化集團膺榜首。

●辦公室革命！日企擬將部分總部功能遷出東京。

●中國經濟：

-劉鶴促國企民企配合，推進兼併重組戰略組合。

-調查指第四季信用違約面臨回升風險。

-湖北省以3個月實現去年上半年經濟總量八成。

●【大行觀點】中信證券指內地資金面存三重壓力，人行或降準。

●港交所今推新MSCI期貨合約及市場微結構優化措施。

●新股專輯：

-6家全球主權基金擬參與螞蟻A股IPO。

-京東健康遞交上市申請。

●九龍灣高銀金融國際中心放售，料值逾120億元。

●第6家虛銀今開業！螞蟻銀行推高息活期存款吸客。

●眾安銀行：加快支付業務發展，冀今年內可落實計劃。

●金管局余偉文：跨境理財通可增金融業機遇。

●新盤部署：

-大圍站項目1期獲批預售，料快將開售。

-油塘蔚藍東岸待批預售，最快下月登場。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020