新冠肺炎：傳西班牙下修今年經濟預測至萎縮11%

新冠肺炎疫情對西班牙經濟造成重創，外媒引述消息人士稱，西班牙政府計劃下修今年國內生產總值(GDP)預測，由5月預期的萎縮9.2%，下修至萎縮10至11%。

據報，西班牙政府計劃在10月初更新今年的經濟增長預測，並可能更新其預算赤字目標，使其比5月宣布佔GDP比重10.3%的目標更大。西班牙經濟部發言人拒絕評論。西班牙第二季經濟按季萎縮17.8%，較去年同期萎縮21.5%。

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