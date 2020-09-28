全球科技戰：冀圍堵中國！傳日本欲拉攏美德英荷
2020年09月28日 16:22
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外國傳媒報道，為防止先進技術外流至中國，轉作軍事用途，報導，傳出日本政府正計畫攜手美國、德國、英國、荷蘭等國，組建新的出口管制框架，在人工智能(AI)等4大領域管制先進技術出口，目標是在2021年實現。
報道指出，日本政府計劃呼籲美國、德國、英國、荷蘭等國進行合作，制定AI/機械學習、量子電腦、生物科技和極音速等4大領域，共同制定出口管制規定，主要因這些領域的技術一旦遭轉為軍事用途，將大幅提升武器及暗號解讀的準確度，對國際安全造成威脅。
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