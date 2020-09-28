中美科技戰：星展料緊張局面不會因拜登當選消失

外國傳媒報道，星展集團研究部首席經濟學家兼董事總經理Taimur Baig預期，即使民主黨總統候選人拜登勝選，中美科技問題也不會以任何有意義的方式消失，緊張局面仍然會存在，但中美之間的互動可能將更遵守規則，波動性也較低。

他又表示，從另一方面看，貿易緊張局勢也迫使中國增加投資國內技術，而這是美國總統特朗普把中國逼到牆角、逼迫中國必須自給自足時，不經意產生的結果，因此在短期內，美國的貿易壓迫不會傷害中國，雖然如中芯國際等晶片業者，仍可能因完全拿不到晶片，而面臨非常大的問題。

但Baig指出，即使美國在無論是拜登還是特朗普當選總統的情況下，都有法據稱不希望中國軍方取得美國製的科技硬體，但美國仍有大量消費設備同樣使用晶片，而這很難用國家安全為理由禁止出口。

據美國商務部工業與安全局(BIS)文件，該機構已按美國政府新修訂頒布的出口管制條例(EAR)，將中芯國際及其子公司和合資企業列入出口管制對象。新修訂的出口管制條例第744.21節，擴大了對軍事最終用途和軍事最終用戶的限制，其旨在防止如中國、俄羅斯和委內瑞拉等國，透過民用供應鏈獲取用於發展軍用或監視技術的美國技術與設備，並將其使用到軍事和軍事最終用戶上。

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