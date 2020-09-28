新股專輯：京東健康擬最早12月招股　集資額料增至234億

值得留意的是，京東為第二上市企業，主要上市為美國納斯達克，故其向聯交所申請豁免，不會向現有股東派發京東健康上市保證配額。

根據香港上市規則，上市公司在分拆業務上市時，須恰當考慮現有股東的權益，並為股東提供所分拆實體股份的保證配額，形式包括以實物分派所分拆上市公司的現有股份，或容許股東優先認購所分拆上市公司的現有或新發行股份。

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