中環新海濱商業地　順延至下季推售

發展局公布原定今季推出的中環海濱3號商業地，由於招標條款較複雜，需要更多時間準備，因此順延至下季推出。

中環新海濱3號用地將以「雙信封制」形式招標，地皮佔地約51萬平方呎，提供184.28萬方呎樓面，商業樓面逾160萬方呎，適合興建甲級寫字樓及商場。

今年10至12月份的賣地計劃方面，下季將推出2幅住宅地，涉及約630個單位，分布山頂文輝道及啟德。期內另會推出一個鐵路項目，為港鐵黃竹坑站第5期物業發展，提供約1,000個單位，當中文輝道分拆為兩幅地圖，下季先推出其中一幅，涉約240伙，另一幅將在明年推出。至於啟德會推出4E區1號地盤，佔地約6萬方呎。

來季重推的山頂文輝道地皮，將拆開為兩幅土地招標，黃偉綸指出，此舉希望可以讓更多不同規模發展商參與，並表示分拆推出並不會影響地皮總價值。資料顯示，今次先推出文輝道2至8號地盤，佔地約134,886方呎。

下季來自政府地及鐵路項目將提供約1,630伙，連同約1,150伙私人發展及補地價供應，10至12月住宅供應共約2,780伙，計及4至9月已推出的4,620個單位，本財政年度暫推約7,400伙。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，政府押後推出是因為現在的大環境經濟差，政府不想賤賣地皮，這個時候賣地的話，其實那個價錢是不理想的，還有中環的地王不多，所以賣地時會更謹慎。

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