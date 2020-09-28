益方生物科技完成D輪融資　籌10億元人民幣

益方生物目前已有3款產品處於臨床中後期階段，還有其他新產品已啟動第一期臨床研究。集資所得將主要用於支持公司現有產品的中美二期臨床研究，包括針對激素受體陽性的乳腺癌的D-0502及針對痛風的D-0120的臨床試驗；支持一款剛進入全球一期臨床試驗的抗腫瘤藥開發，以及進一步擴大公司產品研發管線和團隊。

益方生物董事長和首席執行官王耀林表示，將繼續研究和開發具有自主知識產權、針對腫瘤等重大疾病的全球首創和最優的創新藥。

高瓴資本聯席首席投資官、高瓴創投生物醫藥及醫療器械負責人易諾青指，益方生物作為小分子創新藥研發企業，看中其經驗、技術，以及產品開發進度。公司期待與對方展開合作，推動研發與臨床試驗，並協助新產品盡快上市。

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