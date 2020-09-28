畢馬威：中、港將成全球數一數二新股市場

會計師行畢馬威發表最新分析，截至今年第三季度末，上海證券交易所的新股融資額和上市數量預計將名列全球榜首，香港則排名第三。中港兩地預計將成為今年全球數一數二的新股市場。

畢馬威表示，截至9月22日的全球新股集資額排名而言，上交所、香港交易所和深圳證券交易所預計將分別位於第一、第三和第五位，總集資額分別達到382億美元、234億美元和105億美元。

今年到第三季度末止，上交所及深交所預計將錄得294宗新股上市，總集資金額達3,557億元人民幣。科創板持續受到追捧，佔期內A股市場集資額的53%。香港得益於在美上市的中資概念股回歸，截至第三季度末，共有99宗新股上市，總集資額達2,106億港元，按年增長57%。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示，儘管全球資本市場面對新冠肺炎疫情帶來的重大挑戰及市場的不確定因素，在A股和香港新股市場的推動下，預計今年前三季度全球總集資額將較去年同期增長30%以上。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀稱，新經濟公司將繼續帶動香港及內地新股市場。隨着數碼化轉型於新冠肺炎疫情期間加速，遠程醫療、遠程學習、藥物開發和物流等領域對科技賦能型解決方案的需求正在增長，這推動了創新型公司籌集資金的需求。

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