【產經直播】港股走勢未明 滙控見底未？
2020年09月28日 16:45
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美股上周五(25日)顯著做好，港股周一(28日)全日有得升，最多升288點，收市報23,476點，升240點。港股本周僅有三日市，北水即將放長假，明日(29日)又是期指結算，港股走勢會點？
上周捱沽嘅滙控(00005)獲大股東增持至8%，滙控股價周一(28日)急彈，重上30元水平，帶領大市回升過百點。大笨象係咪跌定了？依家係博反彈嘅好時機？
另外，京東集團(09618)獲聯交所確認可分拆京東健康上市，股價曾升3.1%，冇貨咩位吼得過？有傳晶片製造商中芯國際(00981)遭美國政府施加出口限制，股價周一(28日)裂口挫近8%，不過之後跌幅收窄，收市跌逾3%，股份可以點部署？
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