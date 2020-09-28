城中駅辣招盤兩年連稅蝕159萬元

中原伍錦基稱，將軍澳城中駅9月暫錄約20宗成交，平均實用呎價約16,191元。屋苑最新錄得10座高層D室，實用面積513方呎，兩房間隔，享山景，放盤時開價930萬元，最終以820萬元成交，累減約110萬元，呎價15,984元。原業主於2018年以897萬元買入，持貨不足3年，需付10%SSD稅即82萬元，扣除SSD稅後，蝕讓約159萬元離場。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020