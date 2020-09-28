城中駅辣招盤兩年連稅蝕159萬元
2020年09月28日 17:05
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中原伍錦基稱，將軍澳城中駅9月暫錄約20宗成交，平均實用呎價約16,191元。屋苑最新錄得10座高層D室，實用面積513方呎，兩房間隔，享山景，放盤時開價930萬元，最終以820萬元成交，累減約110萬元，呎價15,984元。原業主於2018年以897萬元買入，持貨不足3年，需付10%SSD稅即82萬元，扣除SSD稅後，蝕讓約159萬元離場。
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