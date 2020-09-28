騰訊有份投資！晶泰科技完成逾3.1億美元C輪融資

晶泰科技為數碼化和智能化驅動的人工智能(AI)藥物研發公司，其團隊基於量子物理、量子化學、人工智能與雲計算技術，為全球創新藥企提供智能化藥物研發服務。成立至今，公司已成功為來自美國、歐洲、中國、日本等地，合共約70家藥企提供藥物研發服務。

是此集資所得將用於進一步發展智能藥物研發系統，從算力、算法、數據三個維度構建AI賦能的數碼化藥物研發新基建，並為藥物開發提高效率及速度。

晶泰科技聯合創始人、董事長溫書豪表示，集團過去專注在建立和完善自主開發的ID4智能藥物研發平台，並通過與不同藥企及生物科技企業合作，驗證ID4平台在成本、速度與成功率方面的優勢和潛力。

軟銀願景基金管理合夥人陳恂表示，看好晶泰科技成為一家用創新的交叉學科方法，改造藥物發現流程的平台型公司，認為其技術平台具突破性，並有效提高藥物研發的效率和準確性。

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