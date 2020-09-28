金管局呼籲銀行界勿停止技術及人才投資

香港金融管理局副總裁阮國恒表示，香港銀行業於未來6至12個月主要面對3個風險，包括信貸、營運及氣候變化風險。信貸風險方面，受地緣政治及新冠肺炎疫情不確定性影響，香港銀行的問題貸款呈上升趨勢，惟次季升幅較首季放緩，強調銀行業資產質素穩定。

因應前景不明朗，香港銀行批出規模達到6,000億元的「還息不還本」措施。阮國恒提醒，相關支援措施終有一日會結束，儘管目前非是結束的合適時機，籲銀行需對相關進程作好管理，免信貸風險急劇惡化。

他並期望銀行界做好風險管理，並呼籲銀行勿停止技術及人才方面的投資，否則未來2至3年會出現缺口，又指科技風險不可忽視，透露金管局將應用金融科技進行監管，或於未來數日公布有關細節。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020