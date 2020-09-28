野村：離岸人民幣明年首季升至6.65兌每美元

人民幣近期走勢略為回軟，惟大行野村認為，在資本流動狀況改善的推動下，未來幾個月人民幣有進一步升值的潛力，預測2021年第一季度美元兌離岸人民幣將保持在6.65，而且風險傾向於下行。

該行解釋，除了美元中期走弱，更預計如果美國總統候選人拜登獲勝，可能會導致更多資本流入中國。

野村指出，富時羅素指數宣布2021年10月起納入中國國債，以及國際貨幣基金組織(IMF)在11月增加人民幣配置的可能性，都代表着持續的資本流入來源。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020