新盤動向：富豪·山峯四房兩套3780萬招標售出
2020年09月28日 17:44
東網電視更多新聞短片
百利保控股(00617)等合作的沙田九肚富豪·山峯，透過招標形式售出1個分層戶，為第7座7樓B單位，屬四房兩套間隔，實用面積為1,623方呎，成交價3,780萬元，包括1個住宅車位，呎價23,290元，成交期為720日。
該公司執行董事兼首席營運官范統表示，隨着第三波疫情回穩，新盤交投轉趨活躍，項目睇樓客量亦隨之增加，希望第四季樓市交投持續暢旺。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！