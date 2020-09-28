新盤動向：MONTEREY複式平台花園戶4340萬成交

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，剛以招標形式售出複式平台花園特色戶，單位為T6A座2及3樓B室，實用面積1,590方呎，連897方呎平台及按摩池，屬四房連多功能房間隔，望內園景，成交價4,340.7萬元，呎價27,300元。

項目尚餘最後3伙複式平台花園特色戶，包括1伙園海雙景連裝修示範單位，全部均享逾800方呎平台連按摩池，現正開放予準買家參觀。樓盤至今累積售出906伙，佔可售單位近99%，套現逾110億元。

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