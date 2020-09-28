A股快報：吉利汽車內地科創板上市獲批

不過，上市委會特別問及新能源汽車的發展前景及吉汽的戰略定位。同時，今年新能源汽車銷情，行業景氣度以至新冠肺炎疫情的爆發，亦需一一說明對吉汽整體業績及行業地位的影響，甚至目前發展是否存在不及預期，及有關對策等。

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