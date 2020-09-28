A股快報：吉利汽車內地科創板上市獲批
2020年09月28日 17:51
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
吉利汽車(00175)宣布，上海證券交易所科創板股票上市委員審議會議已於周一(28日)召開。根據會議審議結果，吉汽根據特別授權進行建議A股發行已獲科創板股票上市委會批准。
不過，上市委會特別問及新能源汽車的發展前景及吉汽的戰略定位。同時，今年新能源汽車銷情，行業景氣度以至新冠肺炎疫情的爆發，亦需一一說明對吉汽整體業績及行業地位的影響，甚至目前發展是否存在不及預期，及有關對策等。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！