中國經濟：人行稱穩健貨幣政策要更靈活適度

中國人民行貨幣政策委員會召開今年第三季例會，會議指出，目前境外新冠肺炎疫情及全球經濟形勢依然複雜嚴峻，要加強國際宏觀經濟政策協調，內地穩健的貨幣政策要更靈活適度、精準導向，綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

除繼續發揮結構貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策的「直達性」之外，深化金融供給側結構性改革、持續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，推動綜合融資成本明顯下降，引導金融機構加大對實體經濟的支持力度，推動供給、需求及金融三個體系形成相互支持的三角框架，加快形成以內地大循環為主體、中外雙循環相互促進的新發展格局。

故此，該會亦要求進一步擴大金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

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