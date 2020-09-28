疫情催生商機！日本軟銀推機械人送餐服務

為應對新冠肺炎全球大流行，全球催生出不同的科技產品。外國媒體報道，軟銀將在日本推出機械人送餐服務，該機械人由軟銀加拿大的子公司Bear Robotics開發，希望借此幫助日本餐飲業應對勞動力短缺，並在疫情期間確保社交距離。

該款機械人名為「Servi」，配備了一個托盤、3D攝像頭和用於導航的激光雷達傳感器，料明年1月正式推出，用戶每月需支付9.98萬日圓(約7,300港元)。目前Servi已經在日本餐廳例如連鎖餐廳Denny等進行測試。

軟銀正將國外技術帶進日本，此前集團在2014年推出Pepper人形機器人，目前為公司門面提供服務，但該款機器人在全球缺乏客戶基礎。軟銀也曾於2018年推出掃地機器人Whiz，在全球賣出超過1萬台。

軟銀目前大力推銷Whiz機器人可以成為新冠疫情應對方案，並表示Pepper機器人可以搭配熱感測器來監控客人體溫。

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