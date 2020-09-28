貧富差距拉大恐爆社會災難！全球4.9億人陷「極端貧窮」

外國傳媒報道，疫情導致更多人陷入極端貧窮！世界銀行預測，由於疫情帶來的經濟衝擊，全球恐將新增7,000萬至1億的極端貧窮人口，總計高達4.9億人，也讓過去數十年縮小貧富差距的努力付諸東流。所謂「極端貧窮人口」，即每日收入低於1.9美元。若從更廣泛角度來看，包括缺乏住所和飲食的兒童在內，今年的貧困人口將一舉增加2.4億，總數達4.9億人。

分析指出，極端貧窮與政府政策脫離不了關係。在富裕國家，政府可以將國內生產總值(GDP)的10%以上豪灑救經濟，然而在經濟狀況較差的國家，政府沒有足夠的錢可以振興經濟，社福安全網不足，也沒有完整的醫療或教育系統。更糟糕的是，過去富裕國家大手筆資助貧窮國家，如今也因疫情關係削減援助。根據智囊機構全球發展中心的統計，今年富裕國家的援助較往年少了1/3。

另外，部分並不富裕的國家選擇將援助資金救援大企業，而非流向一般人民。以墨西哥政府為例，疫情救市方案僅派21美元(約163港元)給民眾，其餘的預算都給了國內石油巨頭Pemex用於減稅；印度向煤礦業投入70億美元，南非則寧可救國家航空，也不願將錢花在社會福利措施。

分析指出，各地政府直接將現金給予貧窮人口，維持基本生活和醫療，並維持兒童返學的權利，才是目前最有效的做法。以巴西為例，因為疫情，政府主動為無家可歸的「疫情難民」提供為期3個月、每個月110美元的資金，讓許多瞬間失去工作的人民能平安度過，直到疫情減緩重回工作崗位。

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