今年內地5G手機出貨量料達1.4億部

內地媒體報道，調研機構Counterpoint Research發表的報告顯示，內地成為5G手機的最大貢獻者，7月份79%的手機出貨量來自中國市場，創下歷史新高。

報告預計，2020全年中國5G智能手機出貨量達到1.4億部，主要廠商在中國市場發布的新機型均為5G手機。7月份，中國5G智能手機銷量近1,400萬部，相比1月份增長239%，佔中國整體智能手機銷量接近50%，中國廠商出貨量更是從第二季的72%增加至目前的79%。

該機構指出，第二季全球智能手機市場的平均售價(ASP)增長了10%。其中，內地市場的手機漲幅最高，達到13%，銷售均價310美元。北美地區雖然漲幅只有7%，但銷售均價達到471美元。

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