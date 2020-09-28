全球經貿戰：僅6.5%南韓製造商認為重塑價值鏈影響正面
2020年09月28日 19:23
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(GettyImages圖片)
外國傳媒報道，南韓工商總會(KCCI)在對300家製造商作出調查後顯示，有72%南韓製造商認為，疫情是重塑全球價值鏈的最大的因素。不少於40.8%稱，價值鏈重塑會帶來負面影響，認為有正面影響僅6.5%。大多數受訪者稱，重塑價值鏈的每個因素都是風險因素，而非機會。
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