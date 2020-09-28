新股專輯：四新股周二登場 僅寶尊電商失威
2020年09月28日 19:37
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新股市場持續暢旺！周二(29日)共4隻新股掛牌，上市前夕於耀才暗盤交易市場中，僅寶尊電商(09991)表現失色。
來港第二上市的寶尊電商，暗盤交易全程「潛水」，最高見82.2元，仍較招股價82.9元跌0.84%，低見79.5元，暗盤收市跌0.96%，報82.1元，每手帳蝕80元。
另一隻「回流」的中資概念股中通快遞(02057)，高開1.367%，報221元，曾升7.89%，最終以234.4元收市，漲7.52%，每手帳面獲利820元。
超購299倍的東軟教育(09616)收升28.13%，每手帳賺1,400元。天任集團(01429)以低位0.45元開市，較招股價升28.57%，曾升80%，高見0.63元，及後回落，最終收市報0.51元，僅較招股價0.35元升45.71%，升幅較高位回落一半，每手帳面獲利1,280元。
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