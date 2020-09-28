全球經貿戰：德國官員指對中國新冷戰已開打　歐美須合作

外國傳媒報道，德國外交部跨大西洋關係協調專員Peter Beyer表示，無論11月美國總統大選結果如何，歐洲和美國都有必要攜手面對「與中國的新冷戰」。

他說：「歐洲必須與美國合作面對中國帶來的巨大挑戰。中美之間的新冷戰已開打，這場戰爭也將塑造本世紀...我絕不會天真以為：若拜登勝選，將萬事美好。那些爭議性高的問題不會一夜消失。但若是拜登當選，大西洋兩岸間的友誼會再度變得更理智、可推測與可信賴。」

他亦強調，若是特朗普連任，也不會造成西方國家間內訌，因為歐洲和美國一些國會議員及許多州有持久緊密的合作關係。「誰入主白宮很重要，但這也無法全盤控制大西洋兩岸間的友誼。」

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