避免資金流波動！人行10月或「降準」

內地經濟持續復甦，企業境內融資環境恐不復年初寬鬆，甚至可能引發信用市場違約潮重臨。不過，人民銀行已連續8日開展14天期逆回購，總投放額逾6,400億元人民幣(下同)。券商分析指，不排除人行在10月份降低存款準備金率(降準)。

自9月中以來，人行多次開展14天期逆回購操作。其中，周一(28日)再開展400億元逆回購，單日淨回籠600億元；同日亦開展第九期央行票據互換(CBS)操作，並維持50億元，期限3個月。

內地券商民生証券報告指，與往年相比，今年人行相關投放規模及頻率明顯提高，主因9月底銀行面臨跨季考核壓力，同時因應十一長假期的資金需求，流動性要求較高，估計旨在避免資金波動。

面對第3季降準預期落空，中信証券債券研究團隊料，10月在超額存款準備金比率低企、財政壓力，以及結構性存款壓降的三重壓力，貨幣政策積極投放或為最大變數，中期借貸便利(MLF)超額持續操作也值得預期，更不排除人行降準的可能。

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