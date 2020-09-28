中美科技戰：美國也搞補貼　斥1950億元助英特爾等追落後

外國傳媒報道，美國也搞政府補貼！當地參眾兩院提出，2021財政年度給半導體公共支援250億美元(約1,950億港元)預算，希望促成產業鏈回國，其中砸向研發的50億美元(約390億港元)，要幫助先進製程落後的英特爾(Intel)等美企追上台積電。

根據兩黨法案，針對半導體工廠和研究設施，聯邦政府每件支付最多30億美元補貼，將建立150億美元左右規模；另國防部提供50億美元開發資金給保密性更高的半導體製造。

美國也注意到研發落後，特別是英特爾在先進製程落後給台積電，因此也會投入50億美元左右。

值得留意的是，總值250億美元僅是聯邦政府補助，尚不包括地方政府支援的稅務優惠。

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