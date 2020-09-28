金管局：債券通交易品種將擴至回購及其他衍生工具

香港金融管理局總裁余偉文發文表示，債券通對内地債券市場的發展和對外開放發揮積極作用，未來將把債券通的交易品種擴展至回購及其他衍生工具，並適時推出債券通的南向通。

余偉文於文章中指出，自2017年金管局和人民銀行聯手推出債券通後，內地債市的開放力度和步伐顯著提升，今年首8個月，債券通佔境外投資者在內地銀行間債券市場成交量的52%；自2017年7月債券通開通至今，境外機構持有境內債券淨增加1.96萬億元人民幣，其中29%是通過債券通持有，料內地債券納入三大指數後，債券通交投將會繼續快速增長。

余偉文續指，債券通開通至今，金管局和人民銀行以及相關機構緊密合作，落實了多項優化措施。今年新增特殊結算周期服務、延長現券買賣交易時段，及增加債券通投資者可選擇辦理相關資金匯兌和外匯風險對沖的銀行數目。他又表示，下一步將與內地當局研究，把債券通的交易品種擴展至回購及其他衍生工具，也會繼續優化目前的外匯對沖安排。

市場尤關注債券通南向通的發展進度，余氏指，債券通北向通的成功經驗，提供了穩固的基礎去推進南向通的研究工作，將繼續和內地當局保持溝通，適時推出南向通作為互聯互通的未來工作重點之一。

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