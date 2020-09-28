恒大獲多間券商護航 股債齊彈
2020年09月28日 20:43
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中國恒大(03333)上周五(25日)發公告重申經營正常健康、財務穩健，並宣布建議分拆物管業務上市已獲聯交所批准，加上多間券商護航，恒大股債價格周一(28日)雙雙反彈。恒大股價周一曾急升23.37%，一度高見17元，收市仍升約兩成，收報16.62元。
多家券商連日「祝福」恒大，其中星展重申「買入」，予目標價18.96元；銀河聯昌亦予其「增持」評級，目標價20.6元。
受消息提振，恒大境內債「19恒大02」價格周一曾升逾兩成而停板，全日升14.39%至75.34元人民幣，另一筆境內債「19恒大01」周一則收升9.08%。另外，中譽集團(00985)公布，斥資6,739萬元，購入兩筆明年到期的恒大美元票據。
內房板塊周一亦做好，當中，新城發展(01030)及富力地產(02777)股價各收升6.25%及6.1%。碧桂園(02007)、萬科企業(02202)及融創中國(01918)全日升幅介乎2.17%至4.32%。
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