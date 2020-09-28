大新銀行為中小企提供「快應錢」貸款計劃
2020年09月28日 20:47
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大新銀行(02356)宣布，由即日(28日)起接受中小企業申請由香港按證保險提供的中小企融資擔保計劃下之「百分百擔保特惠貸款」，年利率為香港按揭證券公司港元最優惠利率減 2.5厘，最高貸款額為500萬港元及還款期最長可達5年，無須擔保費及貸款手續費。
另外，該行表示，隨疫情逐漸受控，現提供貸款額高達300萬元及還款期長達60個月的328中小企分期「快應錢」予客戶選擇，協助客戶抓緊業務復甦或新機遇。
另外，中國銀行(香港)(02388)宣布，延長6個月物業按揭貸款延期還本及支援分期貸款措施的申請期至明年4月30日。中銀香港個人數字金融產品部總經理盧慧敏表示，自疫情發生以來，至今累計成功批核物業按揭貸款延期還本及支援分期貸款超過2,500宗。
該行指，現時物業按揭供款半年或以上且過去6個月還款紀錄正常的客戶，可就其物業按揭貸款申請延期還本。按揭貸款延期還本為期6個月，期滿後客戶可因應情況再申請延長6個月。
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