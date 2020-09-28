大新銀行為中小企提供「快應錢」貸款計劃

另外，該行表示，隨疫情逐漸受控，現提供貸款額高達300萬元及還款期長達60個月的328中小企分期「快應錢」予客戶選擇，協助客戶抓緊業務復甦或新機遇。

該行指，現時物業按揭供款半年或以上且過去6個月還款紀錄正常的客戶，可就其物業按揭貸款申請延期還本。按揭貸款延期還本為期6個月，期滿後客戶可因應情況再申請延長6個月。

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