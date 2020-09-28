中美爆科技戰　日本今年最大宗IPO押後

鑑於中美關係緊張引發全球科技界不安，全球第二大NAND閃存記憶晶片生產商日本Kioxia周一宣布，押後其首次公開招股(IPO)計劃。這宗IPO計劃集資最多32億美元，勢是日本今年最大宗新股上市案。

Kioxia於2018年被私募基金貝恩資本收購，並由日本東芝持有40%股權，押後上市的消息拖累東芝股價周一一度重挫8.6%。kioxia社長發表聲明，將押後上市歸咎於市場持續波動，以及新一波疫情的持續憂慮。

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