協合新能源逾5億人幣出售風電及光伏電廠
2020年09月28日 21:12
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協合新能源(00182)公布，向三峽新能源出售目標公司，代價分別為4.53億元人民幣及1.22億元人民幣。
目標公司主要從事投資及營運位於中國河南省南陽市南召縣之100兆瓦風電廠、位於中國雲
南省曲靖市會澤縣之48兆瓦風電廠、位於中國雲南省曲靖市會澤縣之32兆瓦風電廠、位於
中國山東省德州市平原縣之40兆瓦光伏電廠及位於中國河北省滄州市海興縣之20兆瓦光伏
電廠。
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