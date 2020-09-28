協合新能源逾5億人幣出售風電及光伏電廠

目標公司主要從事投資及營運位於中國河南省南陽市南召縣之100兆瓦風電廠、位於中國雲

南省曲靖市會澤縣之48兆瓦風電廠、位於中國雲南省曲靖市會澤縣之32兆瓦風電廠、位於

中國山東省德州市平原縣之40兆瓦光伏電廠及位於中國河北省滄州市海興縣之20兆瓦光伏

電廠。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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