【悲情樓市】單日3蝕讓　城中駅兩年輸百六萬

樓市走勢未許樂觀，不少二手業主心急套現，單日再現至少3宗蝕讓。將軍澳城中駅兩房辣招盤劈價至820萬元沽出，原業主持貨約兩年，連辣稅蝕約159萬元離場。

中原伍錦基稱，上址為10座高層D室，實用面積513方呎，原業主急需套現，原開價930萬元，累減約110萬元沽，呎價15,984元，較2018年購入價帳面低約77萬元。

沙田玖瓏山再錄損手。美聯陳國志指，該盤日瓏閣1座高層A室，實用面積932方呎，成交價1,365萬元，呎價14,646元。原業主買入單位約5年，帳面貶值逾120萬元。他認為，政府撤辣可令市場交投活躍。

同時，資料顯示，屯門滿名山滿庭3座高層戶，以540萬元登記售出，單位四年帳面貶值逾30萬元。市場消息人士又稱，西營盤瑧璈高層戶售825萬元，約4年升值約2%，料原業主需蝕使費。

此外，低價成交繼續湧現。利嘉閣陳漢白表示，南區貝沙灣4期5座中層B室海景戶，因樓契不齊全，連車位以低價5,200萬元沽出，呎價約2.76萬元。相比去年中更低層同類型單位做價，是次低約30%。據悉，上址曾叫價7,550萬元。中原鍾宏遠則透露，屯門瓏門2座中層A室套三房戶，獲區內上車客以1,098萬元承接，低市價約100萬元。

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