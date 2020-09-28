樓價UPDATES：康怡花園做價較去年同類單位低約100萬

藍籌屋苑減價後錄成交，鰂魚涌康怡花園套三房單位，劈價85萬元後沽出，成交價約1,544.8萬元，較去年同類型單位做價低約100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園9月暫錄得18宗買賣，平均實用呎價17,776元，其中M座高層15室，實用面積882方呎，套三房間隔，劈價85萬元，以1,544.8萬元易手，實用呎價17,515元，去年6月同座極高層15室曾以1,650萬元成交，成交價較去年低105.2萬元。

●小西灣藍灣半島5座中層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，獲買家以800萬元買入，實用呎價約17,505元，新買家為本區客，睇樓後立刻跟業主磋商，在調整5%議價幅度下即時購入。

●西灣河嘉亨灣2座中層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，獲買家以1,020萬元買入，實用呎價約20,816元，新買家為同區客。

●北角半山賽西湖大廈11座低層A室，實用面積約1,124方呎，套三房連工人套房間隔，望園景，放盤約四個月，以2,350萬元沽出，實用呎價約20,907元，屋苑本月錄兩宗二手買賣，現時有約20個單位放售，叫價由2,400萬元起。

●北角富澤花園富嘉閣高層D室，實用面積約661方呎，套三房間隔，獲外區投資客垂青，並斥1,230萬元入市作長線收租之用，實用呎價約18,608元，原業主於1988年以約115.3萬元購入，是次轉手帳面獲利約1,114.7萬元，物業升值約逾9.6倍。

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九龍區

●將軍澳新都城1期6座高層D室，實用面積526方呎，套三房間隔，單位放盤約1個月，吸引外區上車客睇樓後承接，成交價850萬元，實用呎價16,160元。

●藍田居屋康逸苑9月至今錄得兩宗買賣，平均實用呎價11,303元，其中E座中層6室，實用面積650方呎，套三房間隔，望公園景，未補價第二市場叫價750萬元，最終以715萬元綠表價易手，實用呎價11,000元，新買家屬於用家。

●奧運站帝柏海灣9月錄約5宗租務成交，包括3座高層F室，兩房間隔，實用面積約473方呎，以約23,000元放租兩星期後，吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以21,000元租出，實用呎租約44.4元，新租客為一家三口，睇樓兩次即承租。

●長沙灣泓景臺1座高層F室，實用面積479方呎，兩房間隔，9月中放盤時叫價850萬元，議價後以818萬元易手，實用呎價17,077元，新買家為外區客，於睇樓當日晚上再聯同家人到單位參觀時決定入市，打算購入單位自住。

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新界區

●西貢柳濤軒單號屋全幢，四房兩廳間隔，享山景，連700方呎天台，原先叫價2,600萬元，減幅達12%，以2,280萬元成交，原業主於2012年6月以1,700萬元購入，持貨至今轉售帳面獲利580萬元，單位逾8年升值34%。

●馬鞍山迎濤灣1座高層G室，實用面積515方呎，兩房間隔，議價後以753萬元易手，實用呎價14,621元，原業主於2012年以372萬元購入，持貨8年帳面獲利約381萬元離場，單位升值約102%。

●沙田玖瓏山日瓏閣2座高層D室，實用面積735方呎，兩房連套房間隔，議價後以1,080萬元成交，實用呎價14,694元，原業主於2015年以一契多户方式聯同其他單位一手向發展商買入。

●粉嶺牽晴間9月暫錄13宗買賣，其中5座高層A室，實用面積381方呎，兩房間隔，議價後以553萬元獲承接，實用呎價14,514元，原業主則於2009年以160萬元購入，持貨11年沽出獲利393萬元，單位升值2.5倍。

●元朗區兩日錄13宗二手買賣，按周跌近4成，其中YOHO Town第7座高層A室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價708萬元，最後以706.8萬元易手，實用呎價16,749元。原業主持貨13年，帳面獲利547.3萬元，單位升值3.4倍。

●元朗溱柏9座低層B室，實用面積558方呎，兩房連儲物房間隔，叫價680萬元，議價後662.8萬元成交，實用呎價11,878元，原業主於2013年9月以406萬元買入，持貨7年，帳面獲利256.8萬元或約63%。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居7座低層C室，實用面積551方呎，三房兩廳間隔，租客為區內客，見業主有1,000元的議價空間，決定以10,000元租入，實用呎租18.1元，如以現時同類型單位的銀行估價約540萬元計算，單位的租金回報率達2.2厘。

●天水圍栢慧豪園6座高層H室，實用面積494方呎，兩房間隔，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，見原業主減價20萬元後，以590萬元承接自用，實用呎價11,943元。

●東涌映灣園2座中層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，外區首置客睇樓兩次即決定入市，原業主叫價635萬元放售，議價後以610萬元成交，實用呎價約12,348元，原業主於2015年7月以約506萬元購入，是次轉手帳面獲利約104萬元，物業升值約20.6%。

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