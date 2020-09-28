九江銀行以9.5億人幣轉讓逾30億人幣債權

截至基準日，九江銀行享有的並將依據債權轉讓協議轉讓給江西瑞京的債權資產的本金餘額、利息及案件受理費、保全費、公告費、律師費等實現債權費用，合計為30.34億元人民幣。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020