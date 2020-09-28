夜市UPDATES：道指飆458點後升勢持續　滙豐ADR偏軟

美國國會在11月大選前，通過新一輪刺激方案的可能性提振了風險偏好，美股道指周一(28日)早市曾飆458點後升勢持續，目前報27,528點，仍漲354點或1.3%；標指報3,338點，升39點或1.2%；納指報11,046點，升132點或1.22%。

港股期指夜市目前報23,523點，升88點，高水47點。滙豐控股美國預託證券(ADR)較港股收市價低0.76%。

科技股向好，蘋果公司、亞馬遜、 Facebook、微軟及晶片生產商英特爾、英偉達等均升約1%。Conning股票策略主管Don Townswick表示，現在確實出現了典型的9月波動行情，但預計科技股在震盪後仍將是熱門股，如果企業業績良好且企業前景樂觀，10月市場基調可能會改變。

市場預計，美國新一輪抗疫紓困刺激措施，將為遭受疫情打擊最嚴重的個人和企業提供支持。美國眾議院議長佩洛西周日(27日)表示，民主黨將很快將提出一項超過2萬億美元的新刺激計劃方案，規模雖比眾議院民主黨此前尋求的超過3萬億美元有所下降，但仍然高於特朗普政府聲稱可接受的最高上限1.5萬億美元。此前美國財政部長姆紐欽曾表示，他和佩洛西同意舉行更多談判，以試圖達成協議。

【21:30】美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登進行首場辯論前一日，觀望國會重啟財政刺激方案談判，美股周一在銀行股和科技股帶領下做好，道指漲458點，至27,632點；納指漲174點，至11,087點；標指漲48點，至3,347點。

銀行股反彈，當中高盛、摩根士丹利和花旗股價分別最多漲1.4%、2.2%和2.5%。科技股方面，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段漲1.5%至113.98美元；網購巨人亞馬遜定於10月13至14日舉行Prime Day促銷日，股價早段升1.3%至3,137.78。

美國頁岩油商Devon Energy同意以25.6億美元全股票形式收購同業WPX Energy，組成美國最大獨立頁岩油公司之一。Devon股價早段漲5.6%至9.315美元。

美國銀行將雪佛龍投資評級由「中性」上調至「買入」，稱該公司的自由現金可支持股價合理值96美元。雪佛龍股價早段漲3.5%至74.37美元。

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