中美科技戰：華為推自家App Store搶攻遊戲市場

外國傳媒報道，華為被限制禁止使用應用程式商店(App Store)後，仍不放棄在App領域中找尋別的機會。如何讓自家App商店AppGallery的內容更豐富，成了華為未來所面臨的重大問題。

報道指出，華為再次在國際展覽會中推行AppGallery，主打的是遊戲。華為表示，AppGallery已與遊戲引擎商Unity建立合作關係等，目前AppGallery已可在全球170多個國家使用，擁有180萬名註冊開發商。

不過，目前在AppGallery只有大約10萬種App，與主流的商店大約300萬種App有極大差距。

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