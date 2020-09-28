【中美磨心股】滙豐飆中芯瀉　前景皆看淡

【滙控飆9%憂短癮】

陷於中美角力漩渦的滙豐控股，近日股價猶如乘坐「奇幻過山車」！繼上周一度失守28元的「世紀供股價」後，受中國平安增持成為單一最大股東的消息刺激，周一滙控股價收市飆9.22%，收報30.8元，創逾11年最大單日升幅。不過，證券界認為，滙控負面的消息「一籮籮」，短期內更揮之不去，股價反彈或屬「曇花一現」，投資者可趁機沽貨。

平保近日披露，旗下平安資產管理以均價約28.28元增持約1,000萬股滙控，斥資約3.05億元，為積弱的滙控股價帶來「及時雨」，周一盤中反彈逾一成。滙控倫敦股價高開10.5%，報313.05便士，折合約31.2港元。值得注意的是，上周傳出滙控被中國列入《不可靠實體清單》，股價曾殘見27.5元。

平保大手增持滙控後，股權由7.95%升至8%，並超越美國基金貝萊德。外電引述平保發言人表示，該公司相信滙控暫停派息是一個短期問題，一直與滙控就未來恢復派息的可能性進行磋商，對滙控的長期前景仍然充滿信心，認為滙控仍然符合平保的投資標準。

儘管滙控獲股東大力增持，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，今年滙控負面因素盡出，為前景最差的一年，而市場預料明年無論是經濟環境及疫情，均有望好轉，從長遠角度而言，平保增持滙控股份屬「無可厚非」，惟中美關係的不確定性窒礙金融業前景，不論誰任下屆美國總統，兩國關係亦難回到從前。

沈慶洪認為，滙控今年股價難再見明顯升勢，畢竟受眾多負面消息纏繞、宏觀經濟因素不見樂觀、加上中美間互相制裁，料最多僅能反彈至35元，待明年第2季環球經濟較為清晰、滙控宣布恢復派息時，股價才有望上升至45元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，若果平保繼續增持滙控而持股量超過20%，或將反映銀行加強和內地合作，不排除屆時滙控會由國際銀行慢慢向中國靠攏。他建議仍持有滙控的股民，應考慮股價回升時止蝕離場，趁低吸納則不太可取。

京華山一研究部主管彭偉新則認為，平保再增持滙控的空間有限，加上滙控原有的不利因素實際上未有消除，包括中國會否將滙控列入「不可靠實體清單」，目前仍為未知數。

【中芯嚇跌禍難躲】

星展集團經濟學家Taimur Baig直言，中美科技角力不論誰主白宮都會激烈，沒有美國總統會樂見美國的硬件科技成果給中國軍方「送子彈」。中國作為一個國家短期內能夠捱得住美國的技術封鎖，但華為和中芯等大型科技公司恐怕不能。券商晨星亦憂慮，更多中國半導體企業會被美國狙擊。

券商麥格理及瑞信分別將中芯港股目標價削至14.6及17元，評級均為「跑輸大市」。瑞信估計，中芯或仍可找其美國廠商進行設備的維修保養，但買新設備或軟件升級就恐遇阻滯；而由於中芯在成熟製程的8吋及12吋晶圓代工坐擁10%市場份額，業界對其供貨能力的憂慮勢令代工費更難下跌。

麥格理相信，中芯28納米或以上製程所需的設備應該會獲美國「放生」，但中芯的客戶仍要另找代工廠，產品範圍與中芯較相似的聯電會更受惠，華虹和世界先進偏向是電源管理晶片一瓣。

瑞信則稱，華虹、聯電和世界先進規模較小，中芯客戶轉單的利好作用會較台積電顯著，對於華虹急需提高產能利用率的12吋廠房來說更是一場及時雨。雖說華虹的中資背景令前景有隱憂，但該公司每年都獲美國商務部認定為「最終民用廠商」。摩根士丹利給予華虹35元的目標價，評級為「增持」。

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