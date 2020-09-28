宏基資本溢價約51%回購1.02億股 涉6936萬元
2020年09月28日 22:50
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宏基資本(02288)公布，東興證券將代表公司提出一項要約，待達成條件後，按每股0.68元之價格購回並註銷最多達最高股份數目，即1.02億股股份，佔於公告日期已發行股份總數約21.36%。
倘要約獲全面接納，公司將以現金支付要約代價，即合共約6,936萬元，將以集團之內部資源撥付。要約價較股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.45元溢價約51.11%。
佔公告日期全部已發行股股份約27.40%的陳氏一致行動集團作出不可撤銷承諾不會接納要約。控股股東將向執行人員申請清洗豁免。
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