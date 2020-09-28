新股專輯：捷心隆更換包銷商兼延遲上市

為使已就香港發售股份提出有效申請的申請人及其他有意投資者考慮新包銷商對其投資決定的潛在影響，公司預期於10月6日或之前刊發補充招股章程，就新包銷商連同經更新上市時間表及相關資料對招股章程進行修訂及補充。

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