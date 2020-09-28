新股專輯：捷心隆更換包銷商兼延遲上市
2020年09月28日 23:04
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原定今日(28日)定價、10月8日首掛的捷心隆(02115)公布，公司與聯席帳簿管理人未能按照規定的時間表釐定發售價以及簽訂定價協議及國際包銷協議，於周一簽訂終止協議予以終止。同日，公司與新聯席帳簿管理人及新香港包銷商就香港公開發售訂立一份新的香港包銷協議，須待簽訂定價協議及國際包銷協議後方有效。
為使已就香港發售股份提出有效申請的申請人及其他有意投資者考慮新包銷商對其投資決定的潛在影響，公司預期於10月6日或之前刊發補充招股章程，就新包銷商連同經更新上市時間表及相關資料對招股章程進行修訂及補充。
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