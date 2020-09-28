倘英歐無達成貿易協議　多達100萬個職位受威脅

外媒引述一家德國經濟研究機構報告指，若英國和歐盟未能於今年內達成貿易協議，與英國有貿易往來的歐盟企業有逾70萬個職位將受到威脅，若連同歐盟以外的企業，受影響職位達逾100萬個。

當中，德國料受創最深，可能流失逾17.6萬個職位，法國、波蘭和意大利料分別有逾8萬、7.8萬和7.2萬個職位受影響；而在歐盟以外，中國料最受影響，威脅近9.1萬個職位；在英國，亦預料有近2.2萬個職位流失。

英國於今年1月脫離歐盟，但仍留在關稅同盟和單一市場直至今年底。除非雙方達成貿易協議，否則明年起歐盟和英國之間的貿易料加設海關檢查和關稅。

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