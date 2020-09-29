中環商業地王延期招標　改下季再推

社會衝突加上新冠肺炎疫情爆發，經濟環境受創，失業率上升，而中環商廈頂租樓面更創18年以來最多，惟政府早前仍硬推區內新海濱3號商業地招標，並以「雙信封制」形式出售，最終仍要跪低。發展局昨公布，地皮要延至下季才招標，市場人士指，應要待經濟回復正常才再推出市場，否則會平賣土地。

經濟不景，企業削減成本，縮減寫字樓樓面，令中環區截至上月的頂租樓面多逾50萬方呎，為2002年後首見。目前經濟欠佳，對於仍要推出該幅大型商業土地，會否削弱庫房收益，發展局局長黃偉綸回應指，該大型項目具策略性，因此價格亦非唯一考慮因素，未來的商業運作、海濱設計等都很重要。

他表示，上述中環商業地皮，由於招標條款較複雜，需要更多時間準備，因此順延招標時間。被問及會否採納市場意見，如先進行設計招標，完成後才推出供發展商競投，但他強調，不會改變「雙信封制」的招標模式，否則供應時間會沒完沒了。

上述押後一季推出的中環商業地皮，位於民耀街，佔地約51.6萬方呎，將來提供約184.28萬方呎樓面，當中商業樓面佔約161.46萬方呎。地皮在今年初未公布商業面積等資訊時，市場估值一度高逾900億元，但隨着肺炎疫情爆發，經濟環境轉弱，現時市場估值跌到322.9億至645.9億元，每方呎樓面地價約2萬至4萬元。

經濟未恢復，市場料最終都會平賣土地。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才稱，香港失業率創逾10年新高，企業盈利疲憊亦將於日後呈現，即使2003年沙士期間，經濟活動低迷亦僅約四個月。但疫情爆發後，靜市已有至少9個月，以零售及餐飲業最淡，當11月保就業計劃終止後，有機會再出現大規模裁員潮，現時經濟是1997年後最差。

他又稱，在市場承接力不足下推地不是好事，除了影響地價及政府收入，亦會影響區內物業價格。地皮價低會產生的負面消息，亦浪費公帑，適宜在市況回復正常後才推出。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，政府面對兩難困局，現時推地要承受經濟不景、中環區商廈空置率高企等，但若推得太遲，屆時又有金鐘廊、中環和記大廈重建等新供應。

至於美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，政府押後推地是大環境經濟轉差，這時賣地價錢不會理想，還有中環地王供應罕有，賣地時會更謹慎。

於早前納入賣地表內的中環新海濱商業地，屬市場矚目貴重地皮，但採用雙信封形式招標，加入建築設計為準則，並由政府官員審批，非單以價高者得批出土地，市場普遍質疑有關做法不公平，恐有利益輸送之嫌。

事實上，該地皮推出以來，市場已出現一片爭議聲音。萊坊執行董事林浩民坦言，該地皮採用上述形式招標，有機會未必是價高者得，而政府必須公開中標項目的設計及規劃內容，以及解釋採納原因，以釋除市場疑慮。有測量師早前都認為，「設計好主觀」，如何評分及有何準則，當局未有交代，變相由政府操控。

議員石禮謙早前指出，政府以雙信封形式招標，要求發展商分別以設計和地價兩方面提交建議，但設計建議方面的評審是由政府官員負責，由於設計方案各花入各眼，當局此舉「好似畀班官員圍威喂」。政府以此招標方式對待貴重地皮，做法過於草率，公平做法是政府先設計，然後拿出來招標，價高者得。

此外，本土研究社成員陳劍青提出，雙信封形式未必能保障該地皮獲得最大公眾利益，同時，可能令地皮賤賣，影響政府賣地收益。他強調，如此土地分配，有欠公平、公正和競爭，也破壞土地制度公信力。

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