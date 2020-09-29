【國金專題】白宮倘易主　釀六大變革

美國距離大選不足兩個月，總統特朗普在抗疫方面的能力受到市場質疑，令他在民調的支持度，近期持續落後其對手民主黨總統參選人拜登，連任的機會大打折扣。市場開始深入評估拜登一旦入主白宮後，「拜登經濟學」(Bidenomics)下的財金政策，可能令美國以至全球經濟和金融市場出現大洗牌，以下綜合六個範疇的潛在影響。

●聯儲局：助縮窄貧富懸殊

拜登承諾一旦當選總統，會積極縮窄美國種族收入不平均情況，並希望聯儲局助他一臂之力，甚至考慮尋求國會將該項目標，成為該局除最高就業和物價穩定之外，第三個政策任務。

屬共和黨人的現任聯儲局主席鮑威爾淡化該局解決種族貧富不均，七月時稱該問題背後原因與貨幣政策無關，相信其他政策包括教育及醫療等更能對症下藥。

不過，鮑威爾承認聯儲局能讓經濟較想像中過熱，令就業市場收緊，從而惠及少數族裔人士。他又提到，聯儲局可透過其監管機構的身份，以鼓勵銀行向少數族裔放貸和提供融資。

此外，拜登亦提到如果當選，將委任少數族裔的聯儲局官員，在其首個總統任期內，他至少可以委任三名重要官員，包括聯儲局主席，而鮑威爾的任期將於2022年2月屆滿。

●稅務改革：向企業富戶開刀

拜登初步政綱包括計劃透過向企業及高收入人士開刀，未來十年增加約4萬億美元稅收，以支持他抗擊氣候變化、增加基建，以及改善教育和醫療的大計。但有分析認為，在日益兩極化的美國政治環境中，拜登的徵稅大計取決於民主黨能否取得兩院控制權。

例如，民主黨毋須共和黨任何支持下，2010年單獨通過醫療法案，共和黨2017年亦毋須獲任何民主黨議員的支持，通過減稅方案。

瑞士銀行認為，拜登對有錢人和企業加稅的負面影響，會被新政府大舉增加開支以助疫後經濟復甦所抵銷。據經合組織(OECD)去年一項研究發現，美國2018年稅收的減幅多過任何一個發達國家，原因是特朗普政府大幅減稅。

摩根大通行政總裁戴蒙上周在訪問中提到，他並非反對向有錢人增加稅收，但認為徵收富人稅是不可能的，因計算財富太過複雜，亦會牽涉法律、官僚和監管上的問題。

●科技業：倡加強保障私隱

上月Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜及Alphabet舵手被傳召出席國會聽證會，就營運手法遭議員質詢長達五小時，反映近年朝野對這些大型科企日益坐大的憂慮，作出反壟斷調查，甚至出現將它們拆骨的呼聲，尤其來自政策偏左的民主黨。

不過，拜登及其副手賀錦麗均未提出把大型科企拆骨，後者去年在訪問中稱，白宮首要是要求加強用戶私隱保護，而這方面是Fb及其他科企正努力改善中。她又對人面識別及其他人工智能技術表達憂慮。

事實上，賀錦麗出身於科技業重鎮的加州，深明科技產業對經濟的重要性，亦被很多科技業界人士視為「自己友」，給予她法例最高上限的競選捐款，包括Apple創辦人喬布斯的遺孀勞倫。

雖然美國副總統一職在制訂政策上權力有限，但賀錦麗仍可能在一些科技業關注的議題如移民政策改革，引起決策者關注。特朗普政府由於縮減高技術勞工的簽證，近數月遭到科技界批評。

遊戲開發商Zynga創辦人、賀錦麗長期支持者的Mark Pincus認為，賀錦麗是白宮與硅谷之間橋樑的最佳人選，有信心她對大型科企應否整頓業務，作出「聰明的決定」。

●華爾街：支持開徵金融交易稅

特朗普上任總統後兌現選舉承諾，大幅放鬆金融監管以改善經營環境，刺激銀行股價攀升，市場一直擔心民主黨政府上場後重新收緊監管。

賀錦麗任加州檢察長期間，在富國銀行擅自為客戶開立帳戶醜聞調查中，擔當重要角色，最終導致該行兩名舵手下台，影響延續至今。拜登在宣布賀錦麗擔任競選拍檔時，特別提到她對金融業的強硬立場，儘管如此，金融業仍普遍「鬆一口氣」，因為她遠較極左的前麻省參議員沃倫或獨立參選人桑德斯溫和。

賀錦麗在初選期間，支持向金融交易如股票和衍生工具徵收稅項，以為醫療保障計劃提供融資，令華爾街不滿。拜登亦提過支持開徵金融交易稅，但沒有列在政綱。

瑞銀美國投資總監Solita Marcelli認為，有別於2008年金融海嘯，華爾街在今年危機中沒有被視為壞分子，相信拜登政府不會收緊金融業監管，政策集中於確保經濟迅速復甦，而非懲罰投資者。

●能源業：15萬億拓綠色新政

美國頁岩油革命在拜登擔任副總統期間取得突破，令美國再次成為全球最大產油國，減輕對進口石油的依賴，但他七月豪言動用2萬億美元(約15.6萬億港元)發展乾淨能源產業。專攻能源業的投資銀行Tudor Pickering認為，賀錦麗成為副總統候選人後，拜登的能源政策漸明朗化，並非如預期中可怕。

該行分析員指，雖然賀錦麗是「綠色新政」(Green New Deal)的早期支持者，較其他立場更激進的副總統人選溫和，其能源政策的目標大致與拜登一致，包括禁止租賃聯邦土地予油氣開採。

拜登其他能源政策內容，包括重新加入巴黎氣候協議、使多個行業大幅削減碳排放，以及要求企業披露氣候相關的金融風險。

可以肯定，拜登能源政策將有別於特朗普，對傳統業界帶來負面影響。事實上，能源股是標指今年表現最差的類別，美國最大石油公司埃克森美孚較早前更被踢出道指成分股。

●製造業：鼓勵商家留國設廠

一如特朗普2016年競選時，主張重振美國製造業，並創造更多職位，拜登9月在演說中提出，擬向將業務遷向海外的企業徵收10%懲罰性稅項，相反，對在美國創造就業的企業提供10%稅務優惠。他亦承諾在就職首周便簽發行政命令，要求聯邦政府在採購過程中，購買美國貨品和支持本地供應鏈。

據拜登陣營的人士透露，拜登計劃擴大華府支援戰略性高科技行業，例如人工智能、量子電腦，以及5G無線制式，此舉旨在遏止中國的經濟力量及影響力，並且降低互相依賴的程度。

另一方面，雖然拜登批評特朗普任內發動貿易戰，但他拒絕承諾放棄徵收關稅，僅稱只會重新評估，原因是民主黨內有聲音要求維持部分關稅以保障美國就業職位。

穆迪估計，中美貿易戰導致美國損失30萬個職位及國內生產總值(GDP)被削去0.3個百分點增長，貿易戰亦未能改善美國對外收支平衡，7月貿易赤字擴大至636億美元，創2008年來最多。拜登指會與盟國緊密合作，採取聯合行動向中國施壓，認為會發揮更大效用，而非同時與歐洲、加拿大、墨西哥、南韓和日本展開貿易戰。

美國外交關係委員會總裁Richard Haass認為，無論誰能當選美國總統，華府未來五年對中國立場將會收緊多過放鬆。

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