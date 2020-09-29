末季僅推兩住宅地　山頂文輝道拆細重推

政府住宅供應進度緩慢，發展局公布下季賣地計劃，將推出山頂及啟德兩幅住宅地，只提供630個單位，供應連續兩季處於低水平，但較本季160伙為多。是次以重推的山頂文輝道豪宅地最矚目，政府將土地「一開二」拆細招標，第四季先推佔地較大的一幅，估值最高約118億元。

下季亦會推出一個港鐵項目，為黃竹坑站第五期物業發展，提供約1,000個單位。連同約1,150伙私人發展及補地價供應，10至12月共推出約2,780伙，計及4至9月的4,620個單位，本財政年度暫推約7,400伙，僅達年度目標約1.29萬伙的約57%。美聯料全年度供應將少於1.2萬伙，勢創11年新低。

發展局局長黃偉綸稱，文輝道地皮分拆兩幅出售，是次先推其中一幅，料提供240伙，希望透過新安排，讓更多不同規模發展商參與，同時不會影響地皮總價值。

今次先推出的文輝道2至8號，地盤面積約13.5萬方呎，佔整幅土地約七成多面積，以此按比例推算，可建總樓面近28.8萬方呎。綜合市場預期，每方呎樓面地價約3萬至4.1萬元，估值約86.4億元起。

另一幅為啟德第4E區1號住宅地，可供興建約390伙，地皮位於舊機場跑道西北端，面對九龍灣工業區，可建樓面約32.8萬方呎，市場估值介32.8億至41.1億元。此外，下季亦將推出一幅位於粉嶺的工業用地，可提供約21.6萬方呎樓面面積。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020